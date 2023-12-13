В лесах Рязанской области значительно выросло число волков

Охотники отмечают, что помимо обычных серых волков в лесах видели животных «черной масти», а также волкособов. Уточняется, что нужно урегулировать численность зверей в регионе.

В лесах Рязанской области значительно выросло число волков. Об этом сообщается в группе «Клуб охотников Рязани» «ВКонтакте».

Охотники отмечают, что помимо обычных серых волков в лесах видели животных «черной масти», а также волкособов. Последние — результат спаривания волков и бродячих собак.

Уточняется, что нужно урегулировать численность зверей в регионе.

Также сообщается, что в некоторых областях за охоту на волков полагается вознаграждение.