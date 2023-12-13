В Хабаровском крае грибник перепутал мужчину с медведем и застрелил его

В Хабаровском крае грибник перепутал мужчину с медведем и застрелил его. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

Инцидент произошел в августе этого года. 45-летний мужчина собирал грибы и заметил движение в лесном массиве. Он предположил, что к нему приближается медведь, и выстрелил из карабина. В кустах оказался ранее незнакомый грибнику мужчина.

Пострадавший получил ранение живота, после чего был госпитализирован, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался.

В отношении стрелявшего грибника было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».