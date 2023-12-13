Рязанские школьники побывали на виртуальной экскурсии в одном из крупнейших дата-центров МТС

Рязанские школьники побывали на виртуальной экскурсии в одном из крупнейших дата-центров МТС. Об этом сообщили в региональном Минцифры.

Урок цифры для воспитанников школ № 4, 6, 16, 39 и 44 города Рязани провели министр цифрового развития Андрей Ульянов и директор рязанского филиала МТС Александр Ляк. Тема «Облачные технологии» перекликается с темой федеральной программы проекта «Урок цифры», которая является просветительской и профориентационной. Прямо на уроке рязанские школьники побывали на виртуальной экскурсии по одному из самых современных дата-центров России — в ЦОД «Авантаж» МТС в городе Лыткарино Московской области.

Андрей Ульянов рассказал школьникам об использовании облачных технологий в работе госорганов, системах защиты информации в центрах обработки данных (ЦОД) и опыте анализа BigData.

«Мы очень глубоко изучали эти вопросы, потому что в Рязанской области очень большая потребность в центрах обработки данных. Министерство использует ЦОДы в образовании, медицине, безопасности и других проектах. Профессия специалиста в облачных технологиях очень востребована, и я рекомендую, если вам интересно, работать с большими данными, выбрать ее для своей будущей карьеры», — напутствовал школьников Андрей Ульянов.

Александр Ляк поделился опытом компании МТС в облачных технологиях и провел виртуальную экскурсию в дата-центр «Авантаж». Этот Центр обработки данных, расположенный в городе Лыткарино Московской области, признан одним из самых инновационных и масштабных ЦОДов в цифровой индустрии страны. К дата-центру подводятся независимые высокоскоростные каналы связи крупнейших операторов связи.

«Основные площадки #CloudMTS расположены в столичном регионе: это один из крупнейших ЦОД страны — „Авантаж“ в Лыткарино Московской области и дата-центр GreenBush — резидент особой экономической зоны „Технополис“ в Зеленограде. Также задействованы объекты в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Всего собственная сеть МТС включает 15 дата-центров, географически распределенных в крупных регионах России и странах ближнего зарубежья», — рассказал Александр Ляк.

ЦОД простыми словами — это здания и помещения для размещения серверного и сетевого оборудования и подключения абонентов к сети Интернет. В них создаются и поддерживаются условия для бесперебойной работы техники: температурный режим и уровень влажности, вентиляция, защита от пыли и стабильное подключение.

Александр Ляк рассказал, что сегодня востребованность «облаков» только растет. Несомненными плюсами является защита от DDoS-атак, защита персональных данных, обеспечение круглосуточного доступа к данным сотрудникам в удаленном режиме, а также экономия на закупке дополнительных серверов.

В Рязани облачные решения активно внедряются в разных сферах. Например, медицинский вуз Рязани в этом году провел приемную кампанию с использованием виртуального пространства CloudMTS, что позволило избежать DDoS-атак и обеспечить круглосуточный доступ к информации, онлайн-сервисам из любой точки России. Сейчас облачные технологии поддерживают работу сайта медвуза.

Также рязанские школьники узнали, что в масштабах страны чаще всего виртуальным хранилищем, как правило, пользуются компании, работающие в сфере оптовой и розничной торговли: на них приходится 28% выполненных сохранений. В 24% случаев свои данные сберегают клиенты из сферы предоставления услуг, в 12% - из сферы производства, в 10% - разработчики. На транспортную и финансовую отрасли приходится 5% и 4% заказов соответственно.

Больше всего спрос на услугу резервного копирования вырос в здравоохранении, компании из этой отрасли начали сохранять свои данные в 3,7 раз чаще, чем годом ранее. Следом идут сфера коммунальных услуг, где спрос на копирование вырос в три раза, сельское хозяйство — 2,3 раза и производство — 2,1 раз. В два раза выросло число компаний, делающих резервное копирование в транспортной и добывающей отраслях.

Организаторами «Урока Цифры» в России выступают Минцифры, Минпросвещения и АНО «Цифровая экономика». Проходить интерактивные тренажеры урока, размещенные на государственном интерактивном портале проекта, можно дома с родителями или друзьями.

Фото: Минцифры Рязанской области.