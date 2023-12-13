Региональный парламент принял закон «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Депутаты регионального парламента в среду, 13 декабря, приняли закон Рязанской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» во втором чтении. Законопроект поступил в облдуму 30 октября в электронном виде и прошел все установленные этапы.

Документ был вынесен на публичные слушания с участием общественности, обсуждался на заседаниях профильных комитетов.

В ходе рассмотрения проекта бюджета министр финансов Рязанской области Марина Наумова отметила, что изменились его основные параметры в связи с дополнительным распределением ко второму чтению проекта федерального бюджета межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации.

Рязанская область получит еще 25,2 млрд рублей на предстоящий трехлетний период. С учетом внесенных поправок, доходы областного бюджета на 2024 год утверждены в сумме 91,6 млрд рублей, расходы — 91,9 млрд рублей, на плановый период 2025 и 2026 годов соответственно: доходы — 83,3 млрд рублей и 91,3 млрд. рублей, расходы — 83,7 млрд рублей и 91,3 млрд рублей.

Таким образом, верхний предел государственного внутреннего долга не превысит предельного значения, установленного бюджетным кодексом России. Приоритетом расходов бюджета остается исполнение социальных обязательств региона, в том числе на выплату заработной платы, оказание мер социальной поддержки и обеспечение деятельности бюджетных учреждений, оказывающих услуги населению.

В рамках госпрограмм региона будут реализовываться мероприятия 13 национальных проектов. В следующем году на это предусмотрено более 17 млрд рублей. Большая часть этих средств — более 90% будет направлена на реализацию пяти проектов: «Безопасные качественные дороги», «Образование», «Демография», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда».

Глава минфина Марина Наумова подчеркнула, что, несмотря на приоритет выполнения социальных обязательств, бюджетом предусмотрены и средства на дальнейшее развитие региона. В частности, реализация такого инструмента «инфраструктурного меню», как использование высвобождающихся средств от реструктуризации бюджетных кредитов. Средства в сумме 1,9 млрд рублей будут направлены на строительство инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов.

Сохранена в следующем году и государственная поддержка агропромышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства, дорожного хозяйства и других значимых отраслей экономики.