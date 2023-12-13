Представители фракций облдумы прокомментировали принятие регионального бюджета на предстоящие три года

Депутаты областной Думы в среду, 13 декабря, в рамках заседания регионального парламента высказали свое мнение о бюджете Рязанской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Председатель облдумы Аркадий Фомин (фракция «Единая Россия») подчеркнул, что, несмотря на трудности, удалось предусмотреть ресурсы для обеспечения всех социальных обязательств перед людьми и решения важных вопросов, волнующих семьи с детьми. Он акцентировал внимание на эффективной совместной работе правительства, облдумы, министерства финансов Рязанской области.

«В текущем году по инициативе губернатора принят ряд законов по поддержке семей с детьми. Это выплата единовременного пособия при рождении ребенка, денежная компенсация многодетным семьям взамен положенного им земельного участка. И мы видим, что в представленном проекте заложены средства на их дальнейшую реализацию. Общий объем средств на указанные цели составит 180 млн рублей. На предоставление регионального материнского капитала заложено около 195 млн рублей», — отметил Фомин.

Кроме того, глава регионального парламента остановился на приоритетных направлениях развития социальной инфраструктуры региона.

По его словам, в бюджете заложены средства на софинансирование строительства школы в Касимове и в рязанском микрорайоне Семчино. За счет инфраструктурных бюджетных кредитов будет завершено строительство школы в районе ЖК «Олимпийский» Рязани, а также построены два детских сада: в областном центре и в Рыбном. В ближайшее время стартует еще один важный для региона проект — строительство флагманской школы для одаренных детей. Планируется ввести в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс в областном центре. В Дашково-Песочне начнется строительство филиала поликлиники больницы № 11. Жители этого разрастающегося микрорайона давно ее ждали. Открытие нового лечебного учреждения позволит снизить нагрузку на действующую поликлинику.

Лидер фракции политической партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Пупков отметил, что считает целесообразным обратить внимание на усиление контроля за эффективным и своевременным использованием бюджетных средств, особенно при строительстве бюджетных учреждений.

Представитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Григорий Парсентьев подчеркнул важность депутатского контроля в экологической сфере.

Комментируя областной бюджет, председатель фракции «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Наталья Рубина заметила, что в Рязанской области закон о бюджете всегда исполнялся безупречно, и призвала парламентариев направить усилия на совершенствование кадровой политики с целью привлечения и обучения эффективных кадров, поскольку Федерация предоставляет много ресурсных возможностей в виде грантов, субсидий, программ и проектов.

Руководитель фракции ЛДПР Дмитрий Репников также поддержал закон об областном бюджете, указав, что, прежде всего, бюджет 2024 года — «Все для фронта — все для победы».

Свои замечания по законопроекту высказали члены фракции КПРФ в Рязанской областной Думе Денис Сидоров и Виктор Малюгин, выдвинув предложения по увеличению финансирования ряда направлений, и заявили, что не будут поддерживать законопроект.

За принятие закона Рязанской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» проголосовали 37 депутатов, против — 2.