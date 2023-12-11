Нарышкин: страны Запада все чаще обсуждают необходимость замены Зеленского

Западные страны все активнее обсуждают необходимость заменить действующего президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в заявлении директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, пишет ТАСС.

«В службу внешней разведки поступают достоверные данные о том, что высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада все чаще обсуждают между собой необходимость замены нынешнего президента Украины Владимира Зеленского», — отметил он.

Также Нарышкин считает, что Зеленский зашел слишком далеко в создании себе образа бескомпромиссного сторонника войны с Россией.

По мнению директора Службы внешней разведки, на Западе рассматривают Залужного, Ермака, Арестовича (внесен в список террористов и экстремистов), Кличко как возможную замену Зеленскому.