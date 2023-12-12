В Рязанской области в массовом ДТП погибла женщина

В понедельник, 11 декабря, примерно в 16:10, в Михайловском районе на 217-ом километре автомобильной дороги Р-22 «Каспий» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По предварительной информации, 56-летняя жительница города Мичуринска на «Ладе Ларгус» столкнулась с грузовиком «ДАФ» и с попутным автомобилем «Лада Калина».

Из-за столкновения фуру откинуло на грузовой автомобиль «Мерседес Бенц».

В результате происшествия водитель «Ларгуса» скончалась на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.