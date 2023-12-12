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CNN: Зеленский пытался убедить сенаторов США помочь Украине
Президент Украины пытался заверить сенаторов в отсутствии коррупции в стране. Он заявил, что сообщения об этом не должны препятствовать оказанию Киеву помощи.

Стали известны подробности встречи президента Украины Владимира Зеленского с членами Сената Конгресса США. Об этом сообщил телеканал CNN.

Так, Зеленский пытался заверить сенаторов в отсутствии коррупции на Украине. Он заявил, что сообщения об этом не должны препятствовать оказанию Киеву помощи. В частности, он пытался убедить всех, что американские деньги не будут расхищены, заявил сенатор Майк Раундс. Он добавил, что украинский лидер не назвал точную сумму, которую хотел бы получить Киев, но говорил, что государству требуется больше систем ПВО.

«Я думаю, что вопрос коррупции возник, поскольку некоторые говорили, что мы не можем сделать этого [выделить средства], так как люди будут покупать яхты на эти деньги», — объяснил сенатор Том Тиллис.