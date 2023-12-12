Байден одобрил выделение Украине нового пакета помощи на 200 миллионов долларов

Сообщение появилось после встречи американского лидера с Владимиром Зеленским.

Президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета помощи. Об этом указано в сообщении, распространяемом журналистами пресс-пула Белого дома, пишет ТАСС .

Отмечается, что на встрече с Владимиром Зеленским Байден заявил, что одобрил «выделение еще $200 млн» на оказание помощи Украине. При этом американский политик подчеркнул, что «Конгрессу США следует согласовать выделение дополнительного финансирования» на поддержку Киева.