Малков: в Захарове нужно строить новый детсад

Во вторник, 26 июля, врио губернатора Павел Малков посетил Захаровский район. О поездке он рассказал в своем Telegram-канале .

Малков отметил, что основу экономики района составляет сельское хозяйство. В 2021 году там собрали 109 тысяч тонн зерновых, надоили 28 тысяч тонн молока. Врио губернатора встретился с руководством района. Он отметил, что здание местного детского сада № 1 было построено более 50 лет назад, туда ходят много детей, некоторым из которых приходится спать на раскладушках.

«Нужно строить новый детский сад. Муниципалитет провел работу: выделен участок под строительство, разработана проектная документация», — сообщил Малков.

Он добавил, что теперь областной власти необходимо обеспечить финансирование. Также врио губернатора побывал на стройплощадке элеваторного комплекса ЗАО «Победа».По его словам, объект строится под растущие урожаи одного из ведущих предприятий регионального АПК. Объем инвестиций составляет порядка 0,5 млрд рублей.

«Работы ведутся в соответствии с графиком, используются отечественные комплектующие. Значит, задержек в строительстве возникнуть не должно, и в следующем году элеватор будет запущен в эксплуатацию», — заявил Малков.

По его словам, у руководства есть планы по расширению комплекса. Также Малков побывал в селе Плахино Захаровского района, где благоустраивают памятник автору музыки к гимну России, композитору Александру Александрову, который родился там.

«В следующем году исполняется 140 лет со дня рождения Александрова и нужно достойно подготовиться к этой памятной дате. Берем этот вопрос в проработку», — отметил врио губернатора.