В рязанском суде началось второе заседание по рыбновскому стрелку

В понедельник, 11 декабря, в Советском районном суде началось второе заседание по рыбновскому стрелку Александру Глебову. Об этом сообщает корреспондент РЗН.инфо.

На заседание пришла жена Глебова. Она вместе с защитой хочет, чтобы суд отправил подозреваемого под домашний арест.

Александру Глебову по статье 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) грозит пожизненное заключение.

Напомним, стрельба произошла в среду, 6 декабря. Был убит полицейский из Вологодской области Максим Розанов.