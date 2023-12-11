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В Рязани состоялось первое заседание городской Общественной палаты

В Рязани состоялось первое заседание городской Общественной палаты нынешнего созыва Рязанской гордумы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Заседание прошло в понедельник, 11 декабря.

В первоначальный состав Общественной палаты, утвержденный решением Рязанской городской Думы, вошли 14 человек:

  • Петр Бодько — методист музея отдела воспитательной и социальной работы с личным составом федерального казенного образовательного учреждения высшего образования «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний», Почетный гражданин Рязани;
  • Елена Буняшина — общественный деятель;
  • Арсений Вилков — протоиерей, настоятель Вознесенского храма, председатель Миссионерского отдела Рязанской епархии;
  • Алексей Володин — генеральный директор ПАО «Тяжпрессмаш»;
  • Семен Гречко — директор Рязанского театра драмы;
  • Игорь Евсюхин — предприниматель;
  • Роман Захаров — председатель Общественного совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Рязанской области;
  • Андрей Кашаев — ректор РИРО;
  • Александр Кривов — общественный деятель;
  • Раиса Лысенина — доцент кафедры информационных технологий в графике и дизайне РГРТУ имени Уткина, Почетный гражданин Рязани;
  • Вячеслав Макаров — председатель Рязанской областной организации Общероссийской общественной организации «Союз архитекторов России»;
  • Ольга Соболева — директор школы № 44;
  • Ольга Туманова — председатель ТОС «На Прудной» Рязани;
  • Надежда Ширенина — общественный деятель.

Члены первоначального состава утвердили еще шесть кандидатур, представленных общественными организациями.

По результатам голосования в состав палаты вошли:

  • Оксана Артемкина — председатель Рязанского регионального отделения организации «Российский Красный Крест»;
  • Сергей Зеленков — член Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Рязанской области;
  • Валерий Конопацкий — председатель Рязанской городской организации Всероссийской Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
  • Наталия Морозова — председатель Рязанской местной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»;
  • Ольга Полунина — член Рязанской областной детской общественной пионерской организации;
  • Екатерина Филиппова — председатель регионального отделения «Общероссийской общественной организации лидеров образования «Учитель года» в Рязанской области.

На первом заседании палаты избрали ее председателя. Им стал Андрей Кашаев.

К собравшимся обратилась председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова. Она отметила, что Общественная палата является авторитетной площадкой для обсуждения широкого круга вопросов социально-экономического развития Рязани.

«Каждый из вас является специалистом в своей сфере деятельности. Уверена, что ваш профессионализм и опыт будут способствовать решению многих важных социальных задач во благо нашего города и горожан», — сказала глава гордумы.