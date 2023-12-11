В Рязани мигрантам, которые получили гражданство РФ и не встали на воинский учет, вручили повестки

В Рязани мигрантам, которые получили российское гражданство и не встали на воинский учет, вручили повестки.

Сотрудниками военного комиссариата Рязанской области во взаимодействии с сотрудниками военного следственного отдела СК России по Рязанскому гарнизону и военной полиции МО России проведена очередная проверка соблюдения требований законодательства по воинскому учету среди мигрантов, получивших гражданство России.

На территории оптовой базы № 5 обнаружили семерых граждан, не стоящих на воинском учете. Им вручили повестки для явки в военкомат.