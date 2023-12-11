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Медведев допустил точечные изменения в Конституции
Он подчеркнул, что Конституция — консервативный документ, однако его донастройка безусловно будет происходить.

Медведев допустил точечные изменения в Конституции. Об этом пишет РИА Новости.

По словам политика, условий для изменения Конституции сейчас нет, но точечные изменения могут быть.

«Да, может быть ситуации, когда общественные изменения настолько серьезные, что нужно принимать даже не новую редакцию Конституции или отдельные поправки, а просто новую Конституцию. Но сейчас таких условий нет, и надеюсь, что таких условий и не будет, потому что, говоря простым языком, это как правило, следствие революций», — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что Конституция — консервативный документ, однако его донастройка безусловно будет происходить.

«Точечные изменения в конституцию точно будут», — добавил он.