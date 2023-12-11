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Боррель: главы МИД ЕС не договорились о поставках оружия Киеву из Европейского фонда мира
По его словам, Евросоюз запустил диалог с Украиной по будущим гарантиям безопасности, предоставлению военной помощи и предсказуемому и долгосрочному финансированию.

Главы МИД ЕС не договорились о выделении нового транша Киеву в размере 500 млн евро из Европейского фонда мира на поставки оружия, но согласились, что сейчас не время для снижения объемов помощи Украине. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Новый транш Киеву из Европейского фонда мира пока не разблокирован. Подавляющее большинство министров заявили, что сейчас не время сокращать поддержку Украины», — заявил он.

По его словам, Евросоюз запустил диалог с Украиной по будущим гарантиям безопасности, предоставлению военной помощи и долгосрочному финансированию.