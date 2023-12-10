В российском минздраве согласовали обновление состава вакцины «Спутник Лайт»

Отмечается, что в понедельник-вторник начнутся отгрузки препарата в регионы.

Минздрав России согласовал обновление состава вакцины против коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Отмечается, что в инструкцию внесли изменения. В понедельник-вторник начнутся отгрузки препарата в регионы.

«Минздрав все согласовал, внесены изменения в инструкцию. В понедельник с утра в Росздравнадзор повезут внешнюю упаковку вакцины, то есть коробочку, в которую составляются флакончики, они должны это согласовать. Я думаю, что это должно занять полтора-два часа. После этого мы имеем право ввести в электронную систему учета все 135 тысяч доз вакцины и начать отгрузку в регионы. Думаю, что это будет во второй половине дня понедельника или во вторник», — сказал Гинцбург.

Он добавил, что 135 тысяч доз вакцины уже наработаны и готовы.

Ранее стало известно, что в российских поликлиниках вакцина против новых штаммов COVID-19 появится в декабре.