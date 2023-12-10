Путин заявил, что у Украины нет будущего
«У Украины нет собственной базы. Когда нет собственной базы идеологии, промышленности и денег, тогда нет будущего. А у нас есть», — сказал президент.
Путин заявил, что у Украины нет будущего. Его цитирует РИА Новости.
«У Украины нет собственной базы. Когда нет собственной базы идеологии, промышленности и денег, тогда нет будущего. А у нас есть», — сказал президент.
Он также отметил, что оборонная промышленность России набирает обороты, работа идет все грамотнее и грамотнее.