В Рязанской области полицейские проведут массовые рейды

В пятницу, 1 декабря, и в выходные дни в Рязанской области полицейские проведут массовые рейды. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Мероприятия будут направлены на пресечение различных нарушений ПДД.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и сообщать в полицию о водителях, которые противоправно ведут себя на дороге.

Это можно сделать по телефону 112, а также разместить обращение на официальном сайте ведомства.