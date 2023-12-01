В Рязани выпускникам «Азбуки предпринимателя» вручили сертификаты

В четверг, 30 ноября, в Центре «Мой бизнес» завершился бесплатный обучающий тренинг «Азбука предпринимателя». Программу организовали в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициировал президент России Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

20 участников прошли четырехдневный тренинг и узнали, как продвигать свой бизнес в социальных сетях, какие меры господдержки использовать, а также получили рекомендации по наиболее подходящей форме регистрации бизнеса.

На обучении собралась разновозрастная группа, самому юному участнику исполнилось 17 лет, однако свой путь предпринимателя он начал давно ― в 11 лет, с мыловарения. Самому опытному участнику тренинга ― более 60 лет.

«Молодежь заряжала энергией, а более взрослое поколение делилось своим опытом. Каждый из обучающихся ушел со своей просчитанной финансовой моделью, у них появилась система в голове. Если в начале тренинга был запрос „как продвигать товар?“, то в конце у всех появилось понимание общей картины, маркетинговой стратегии. Я довольна результатом», ― отметила сертифицированный тренер программ Корпорации МСП, кандидат экономических наук Юлия Шатохина.

По итогам обучения заместитель директора Агентства развития бизнеса Лариса Сидоренко вручила выпускникам сертификаты и памятные подарки.

«Желаю, чтобы вы достигли намеченных целей и все у вас получалось так же хорошо, как и обучение в „Азбуке предпринимателя“. А мы со своей стороны вам всегда поможем. Ждем вас на других наших тренингах и семинарах. Мы готовы сопровождать вас на дальнейшем пути по ведению бизнеса и его расширению», ― заключила Лариса Сидоренко.