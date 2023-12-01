Появились сведения из биографии 35-летнего рязанца, которого задержали за подрыв поезда

Появились сведения из биографии 35-летнего рязанца, которого задержали за подрыв поезда. Об этом сообщает « МК ».

Руслан Сидики до недавнего времени был активным пользователем соцсетей и регулярно делал посты со своих велопутешествий.

За последние годы он буквально исколесил центральную Россию на велосипеде, и с каждого заезда оставлял подробные фотоотчеты. Можно предположить, что мужчина прекрасно ориентировался в лесу, знал способы маскировки.

По версии следствия, Сидики наблюдал за подрывом поезда с помощью видеокамеры, которую установил рядом с железнодорожным полотном. После взрыва она самоуничтожилась.

Также он активно интересовался зоной отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС и всем, что происходит вокруг нее, посещал районы с радиоактивным заражением.