Жители дома на улице Зубковой пожаловались на соседа, который планирует вместо окна установить дверь

В Рязани жители дома № 16 корпус 1 по улице Зубковой пожаловались на собственника помещения. Они переживают, что из-за его действий дом может разрушиться, сообщает ГТРК «Ока» .

Собственник собирается сделать отдельную входную группу на месте окна в цоколе. В прошлый раз, когда другой собственник сделал отдельный вход в полуподвальное помещение, на стенах дома появились трещины.

Жители утверждают, что в проекте дома в цоколе не предусмотрена входная группа. По их словам, работы не согласованы с администрацией города.

«Мы специально запрашивали документы в архиве, в БТИ — это сейчас Роскадастр. Нам дали копию, что на момент ввода дома в 2008 году на месте этого нежилого помещения, где окно, никакой входной группы нет», — рассказал житель Денис Климов.

Собственник помещения же заверяет, что перепланировка законна. В его копии техпаспорта от 2010 года есть входная группа. Есть документ, который доказывает, что власти города работы также не запрещает.

Чтобы понять, какой из технических паспортов имеет юридическую силу, специалисты Роскадастра посоветовали рязанцам запросить сведения о доме в едином государственном реестре.

«Это сведения являются общедоступными, там будут указаны основные характеристики объекта. Если это многоквартирный дом, то площадь здания, назначение, перечень всех помещений — жилых, нежилых, а также — планы этих помещений и поэтажные планы», — посоветовал заместитель директора филиала Роскадастра по Рязанской области Дмитрий Алексанов.