Замначальника УМВД Вадим Черемисин проверил, как несут службу рязанские полицейские на Кавказе

Заместитель начальника регионального УМВД Вадим Черемисин посетил расположение сводного отряда рязанских полицейских, которые отправились в командировку на Северный Кавказ.

Черемисин проверил условия проживания и несения службы правоохранителей, пообщался с ними и выслушал предложения коллег.

Также в День памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей, полковник полиции и личный состав сводного отряда возложили цветы к мемориалу.

Вадим Черемисин поздравил сотрудников с наступающим профессиональным праздником, передал наилучшие пожелания от начальника УМВД России по Рязанской области Владимира Алай, а затем вручил награды.