Во время спецоперации погиб рязанец Сергей Бородин

Во время спецоперации погиб рязанец Сергей Бородин. Об этом сообщили в паблике «Новости Рязани ВКонтакте».

Отмечается, что рязанец участвовал в спецоперации с первых дней, в том числе в боях под Изюмом. На СВО он пошел добровольцем. Позывной — «Грач». После курсов переподготовки связист получил звание лейтенанта. Он был смертельно ранен во время выполнения боевой задачи под Макеевкой 24 октября 2023 года.

Сослуживцы рассказали о кончине Бородина. «Была поставлена задача по восстановлению связи с командным пунктом. Группа Бородина попала под очередной артобстрел кассетными боеприпасами, который корректировался вражескими дронами. Под этим обстрелом он и получил смертельное ранение. Сослуживцы рассказали, что задача всё равно была выполнена», — отмечается в публикации.

Сергею Бородину было 28 лет. Он окончил школу № 3, в 2018 году выпустился из РГРТУ.

Простятся с рязанцем 11 ноября. Отпевание состоится в одном из храмов в центре города в 11:00.