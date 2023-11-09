В Тюмени подростки сломали позвоночник первокласснику, столкнув его с лестницы

В Тюмени подростки сломали позвоночник первокласснику, столкнув его с лестницы. Причиной стало то, что 7-летний мальчик посмеялся над упавшим на горке школьником, сообщает издание «72.ru».

По словам матери, ребенок попытался сбежать и спрятаться в подъезде, но один школьников догнал его и спустил с лестницы.

Мальчик не смог встать сам, ему на помощь бросились прохожие. Они вызвали скорую.

Врачи диагностировали у 7-летнего малыша перелом позвоночника. Мать пострадавшего мальчика написала заявление в полицию.