В Свердловской области отец изнасиловал свою 14-летнюю дочь

В Свердловской области отец износиловал свою дочь, которая приехала к нему в гости. Об этом сообщил Shot.

Летом к жителю поселка Кедровка под Екатеринбургом приезжала 14-летняя дочь, которая после развода родителей осталась жить с матерью в Челябинской области. В одну из ночей пришел в комнату к девочке и надругался над ней.

О случившемся школьница рассказала маме только спустя долгое время. После этого мать обратилась в полицию. Отца задержали. Он отказался давать показания.

Отмечается, что ранее мужчину судили за наркотики и нанесение побоев.