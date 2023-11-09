В рязанской школе № 63 прошел профориентационный проект «Ученые — в школы»

9 ноября в рязанской школе № 63 прошел научно-просветительский и профориентационный проект РГУ имени Есенина «Ученые — в школы». Об этом сообщили в группе вуза.

Сотрудники лаборатории геохимии ландшафтов Анастасия Пастушенко и Ольга Железнова провели для девятиклассников познавательный урок на тему исследований гербаризации и спилов древесины различных деревьев. Ученики узнали о гербарных коллекциях и ботанической номенклатуре, аборигенных видах растений и в каких районах Рязанской области они встречаются, увидели образцы из научного гербария имени Гущиной РГУ. Также ребята познакомились со спилами деревьев, особенностями формирования годичных колец и какие условия произрастания влияют на прирост дерева. Для них же провели интерактивную игру, в которой учащиеся распределяли предметы среди спилов разных деревьев: ольха, ель, липа, береза и других.

Кроме этого, Анастасия Пастушенко рассказала школьникам о проекте «Сириус.Лето», который направлен на монтирование и оцифровку гербария, масштабирование науки и создание удобной работы ученых.

Директор школы № 63, выпускница РГУ, Людмила Илюкина отметила актуальность и значимость проекта для школьников.

«Очень здорово, что к нам в гости пришли не просто сотрудники, а ученые, кандидаты наук. Я надеюсь, что ребятам очень понравился сегодняшний урок», — сказала директор.

Отмечается, что проект «Ученые — в школы» проходит в рамках десятилетия науки и технологий в России и призван продемонстрировать достижения отечественной науки, возможности и перспективы развития молодежи в научной и технологических сферах. В программу выездов входят интерактивные уроки от инициативных молодых ученых нашей страны.

Проректор по цифровому развитию и инновационной деятельности РГУ Александр Асаев отметил, что Рязанская область является одним из активных участников этого проекта — в прошлом году ученые посетили порядка 50 школ региона и представили около 400 лекций. Основными целями проекта являются популяризация достижений науки, создание образа перспективного ученого, стимулирование школьников к научным исследованиям и получению высшего образования.