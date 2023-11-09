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В Рязанской облдуме обсудили процедуру перезаключения договоров на обслуживание газового оборудования

В четверг, 9 ноября, состоялось расширенное заседание Совета Рязанской областной Думы, которое прошло под председательством главы регионального парламента Аркадия Фомина. Темой для обсуждения стали вопросы, связанные с перезаключением договоров на обслуживание газового оборудования. Депутаты отметили, что к ним поступает большое количество обращений.

С 1 сентября 2023 года вступили в силу изменения в федеральном законодательстве в сфере газоснабжения. Теперь осуществлять техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования смогут только газораспределительные организации. На территории Рязанской области это АО «Газпром газораспределение — Рязанская область» и АО «Рязаньгоргаз». Собственникам квартир в многоквартирных домах, а также юридическим лицам, у которых имеется газовое оборудование, договор об обслуживании необходимо перезаключить до 1 января 2024 года.

В ходе заседания руководители газоснабжающих организаций и жилищной инспекции рассказали депутатам об организации процесса. До текущего момента заявление можно было подать в АО «Газпром газораспределение — Рязанская область» и АО «Рязаньгоргаз» очно или в онлайн-формате, предоставив копию паспорта и документ, подтверждающий право на собственность. С 9 ноября рязанцы могут обратиться в отделение МФЦ. Сотрудники центра помогут в оформлении заявки, а в случае отсутствия необходимых документов выгрузят информацию через электронные сервисы.

Парламентарии озвучили ряд опасений, волнующих жителей области. Одно из наиболее распространенных — отключение газа из-за отсутствия нового договора. Как сообщила начальник государственной жилищной инспекции Рязанской области Татьяна Тарасюк, по данной причине газ отключать не будут.