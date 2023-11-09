В Рязанской области за три года цены на обслуживание газового оборудования вырастут на 15%

Гендиректор «Рязаньгоргаза» Владимир Иванов в четверг, 9 ноября, в прямом эфире регионального ЦУРа сообщил, что резкого повышения стоимости обслуживания внутриквартирного газового оборудования не произойдет.

«Если говорить про обслуживание внутриквартирного газового оборудования, за три года рост около 15% предусмотрен», — сказал Иванов.

Он добавил, что затраты на внутридомовое оборудование рязанцев не коснутся.

«Это будут затраты управляющей компании, которые уже входят в оплату за содержания жилья», — заключил Иванов.