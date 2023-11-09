В Рязани задержали объявленного в федеральный розыск мужчину

В Рязани на улице Энгельса 9 ноября полицейские задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Около 12:00 наряд полиции встретил на улице мужчину, который стал подозрительно себя после встречи с правоохранителями. Он попытался убежать, но его догнали.

Выяснилось, что 38-летний мужчина находится в федеральном розыске за хранение наркотиков. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ.

Полицейские передали задержанного инициаторам розыска.