В Рязани задержали девушку, которая распространяла метадон

В Рязани задержали 34-летнюю жительницу города, которая занималась сбытом метадона. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Первый раз полиция задержала девушку в мае 2023 года. Тогда она распространяла наркотики вместе с сожителем. В отношении пары возбудили уголовное дело. Мужчину арестовали, сейчас он находится в изоляторе. Сообщнице выдали обязательство о явке.

Через несколько месяцев девушка снова занялась распространением наркотиков. Полицейские ее задержали при выходе из дома на Касимовском шоссе. В ее сумке лежали 10 свертков с метадоном, которые она направлялась раскладывать по тайникам.

Оперативники проследовали вместе с рязанкой в ее квартиру, где нашли еще несколько свертков с наркотиком, электронные весы и фасовочные материалы. Общий вес изъятого вещества — 43 грамма.

В отношении девушки возбудили уголовное дело по покушению на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Сейчас она находится под арестом.