Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 09
Птн, 10
Сбт, 11
ЦБ USD 92.2 -0.22 09/11
ЦБ EUR 98.44 -0.35 09/11
Нал. USD 92.21 / 92.8 09/11 12:00
Нал. EUR 98.3 / 99.39 09/11 12:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские улицы и скверы, которые изменились благодаря частным инвести...
Девелопмент сегодня — это не только «про бизнес». В пос...
Вчера 11:42
959
Как рязанцы отреагировали на новую транспортную модель города
Администрация города пять лет идет к обновлению транспо...
7 ноября 09:24
7 085
Экология, комфорт и честная цена. Почему коттеджный поселок «Князской...
Купить загородное жилье около Рязани при нынешнем разно...
1 ноября 11:41
5 473
Кто готов помогать школам?
Все чаще школы предоставляют учебники своим ученикам.
31 октября 16:11
6 556
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
В Рязани задержали девушку, которая распространяла метадон

В Рязани задержали 34-летнюю жительницу города, которая занималась сбытом метадона. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Первый раз полиция задержала девушку в мае 2023 года. Тогда она распространяла наркотики вместе с сожителем. В отношении пары возбудили уголовное дело. Мужчину арестовали, сейчас он находится в изоляторе. Сообщнице выдали обязательство о явке.

Через несколько месяцев девушка снова занялась распространением наркотиков. Полицейские ее задержали при выходе из дома на Касимовском шоссе. В ее сумке лежали 10 свертков с метадоном, которые она направлялась раскладывать по тайникам.

Оперативники проследовали вместе с рязанкой в ее квартиру, где нашли еще несколько свертков с наркотиком, электронные весы и фасовочные материалы. Общий вес изъятого вещества — 43 грамма.

В отношении девушки возбудили уголовное дело по покушению на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Сейчас она находится под арестом.