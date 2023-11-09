В Рязани фигуранта дела о дискредитации армии уволили с завода после звонка следователя директору

В Рязани фигуранта дела о дискредитации армии Сергея Баканова уволили с завода. Это произошло после звонка следователя директору предприятия, пишет «ОВД-Инфо» (издание признано иностранным агентом).

Баканов работал на машиностроительном заводе «Булат». 3 ноября следователь позвонил рязанцу, чтобы согласовать время осмотра квартиры. Из-за шумного производства тот не услышал звонка. Тогда следователь приехал к нему на работу.

«Следователь позвонил, чтобы попросить вызвать меня к проходной. Вот только позвонил он не на проходную и не мастерам, а сразу директору. Официальная причина звонка директору — вызвать меня на проходную. Однако это можно сделать проще, без звонков высшему начальству», — отметил Баканов.

Уточняется, что рязанец не знает подробностей разговора директора со следователем, однако после него начальник распорядился уволить мужчину. Баканов не хотел оспаривать решение и написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Опираясь на слухи, рязанец уверен, что поводом для увольнения стал пропущенный звонок от следователя. Баканов рассказал, что после увольнения на его участке работы останется всего трое сотрудников завода, хотя требуется пятеро — и с задачами они уже физически не справятся.

В октябре на Баканова завели уголовное дело о дискредитации российской армии, у него был обыск. Также мужчина проходит по уголовному делу о реабилитации нацизма. На данный момент рязанец находится на свободе.