В России до 2025 года заморозили цены на жизненно важные лекарства

В России до 2025 года не будут меняться предельные отпускные цены на некоторые жизненно важные лекарства. Это следует из постановления правительства.

«Установить, что решения о государственной регистрации предельных отпускных цен производителей на препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов действительны до 1 января 2025 года», — говорится в документе.

Он опубликован на интернет-портале правовой информации.