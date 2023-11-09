В Роспотребнадзоре рассказали, когда ждать пик заболеваемости коронавирусом в России

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за последние четыре недели выросла в два раза, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, уточнив, что пик зависит от праздников, каникул и миграционных процессов. Об этом пишет ТАСС.

«Очень быстро растет [число заболевших] ковидом «, — сказала она.

Попова отметила, что большую роль играет защита россиян от распространения вируса во время каникул и праздников.

Глава ведомства также добавила, что за последние два года наблюдается расхождение пиков ковида и гриппа.

«[Вирусы] пока конкурируют за каждый организм, поэтому вместе, к нашему с вами, наверное, счастью, пока не «нападают» на человеческую популяцию. Но если мы не будем защищаться, все может быть», — заключила она.