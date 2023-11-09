В московской квартире нашли скелет женщины, пролежавший там более трех лет

В Москве в квартире нашли скелет пенсионерки, который пролежал там более трех лет. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.

Предположительно, останки принадлежат хозяйке квартиры 1939 года рождения.

«Кости скелета без видимых повреждений, однако ряд зубов нижней челюсти отсутствует», — сообщил источник.

Также уточняется, что одежда погибшей частично истлела. Признаков насильственной смерти обнаружено не было.