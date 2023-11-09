В Рязанской области появилась возможность перезаключить договор о техобслуживании газового оборудования в МФЦ

В Рязанской области появилась возможность перезаключить договор о техобслуживании газового оборудования в МФЦ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минэкономразвития.

Заключить новый договор можно во всех отделениях МФЦ по Рязани и Рязанской области. Ранее это можно было сделать только в АО «Рязаньгоргаз» и АО «Газпром газораспределение Рязанская область».

Отмечается, что договор необходимо перезаключить до 31 декабря 2023 года.