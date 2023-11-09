В Курской области ВСУ атаковали маслодельный комбинат

ВСУ атаковали Курскую область. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

БПЛА сбросили три кассетных боеприпаса на маслодельный комбинат в городе Суджа.

К счастью, пострадавших нет. Два снаряда разорвались и повредили производственные бочки, а также подземное хранилище продукции. Один не разорвался. Его обезвреживать будут саперы.

Глава региона напоминает жителям, что приближаться к осколкам боеприпасов и трогать их нельзя. О находке сообщать необходимо по номеру: 112.