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В Госдуме заявили, что у киевских властей нет другого пути, как пойти на условия России

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что у киевских властей нет другого пути, как пойти на условия России. Об этом политик сообщил РИА Новости.

«Сейчас они (киевские власти — ред.), судя по всему, не готовы к переговорам. Они хотят воевать, но у них уже не осталось другого пути, как переместиться в кабинетный формат и пойти на наши условия. Кто-то, возможно, этого не осознал, но это их проблема. Думаю, что рано или поздно возврат к переговорному процессу неминуем, равно как капитуляция тех, кого мы называем силами зла, которыми они являются. Я думаю, что это дело достаточно близкого времени», — сказал Слуцкий агентству.

По словам депутата, на данный момент украинская сторона еще «трепыхается» и пытается что-то изображает на поле боя. «Но у них, как мы видим, ничего не получается. Враг будет разбит, победа будет за нами и очень скоро», — заявил парламентарий.