В «Фотодоме» откроется выставка «Второе дыхание»

В МВЦ «Фотодом» имени Каширина 10 ноября откроется выставка «Второе дыхание». Об этом сообщила пресс-служба центра.

В экспозицию вошли около 50 черно-белых фотографий Виктора Агеева и Ирины Сергеевой.

«Авторов объединяет не только любовь к жанрам портрета и ню, но и одна модель. Виктора Агеева основателя и руководителя фотоклуба „Мещера“, одного из основателя рязанского отделения союза фотохудожников интересовала не внешняя красота, а состояние души модели На его фотографиях женщины-богини, а лица лики», — сообщила пресс-служба.

В течение многих лет Агеев снимал одну и тоже модель — Ирину Сергееву, второго автора выставки. Она пришла в «Мещеру» в 70-х, а в конце 80-х состоялась первая персональная выставка. Тогда же попробовала снимать в жанре «ню».

"Ее серия «Зеркала» удивительно разнообразна, так резкий широкоугольник соседствует с воздушным моноклем, наивная театральность — со строгой документальностью, самоирония — с внутренней драмой", — рассказали в пресс-службе центра.

Начало выставки — в 14:00. Продлится она до 9 декабря.

Вход свободный.

Возрастное ограничение: 18 +