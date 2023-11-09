ТАСС: Wildberries введет оплату покупок по биометрии

Возможность оплаты покупок по биометрии протестировали основатель и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук и глава АО «Центр биометрических технологий» Владислав Поволоцкий. Также стороны подписали соглашение о технологическом партнерстве в этой сфере, пишет ТАСС.

Как рассказала Бакальчук, внедрение оплаты по биометрии позволит существенно упростить процесс оплаты на маркетплейсе.

В рамках соглашения стороны будут оказывать друг другу консультативную помощь, обмениваться опытом и аналитикой.

В Wildberries отметили, что реализация соглашения позволит улучшить пользовательский опыт, раскрыть потенциал биометрии применительно к онлайн-ретейлу.