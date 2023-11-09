СМИ: в Сирии начались военные действия между армиями страны и США

В Сирии начались бои между американскими силами и курдскими формированиями «Сирийских демократических сил» (SDF) с одной стороны и сирийской армии и ее союзников — с другой. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

США и курдские отряды ведут бой со стороны к востоку от Евфрата, а сирийская армия и ее союзники — со стороны запада.

В боях применяются разные виды оружия среднего калибра, а также тяжелого артиллерийского оружия и ракеты.

Отмечается, что власти города Дамаск неоднократно называли присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи ресурсов.