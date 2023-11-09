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Рязанский ИП заплатит 240 тысяч рублей за незаконное использование товарного знака «Шашлычный дом»

В Арбитражном суде Рязанской области рассмотрели иск ООО «Элит Лига — Региональная организация сетевых столовых» к индивидуальному предпринимателю Кишмиряну о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака «Шашлычный дом».

«Элит Лига-Региональная организация сетевых столовых» является правообладателем товарного знака «Шашлычный двор». Он зарегистрирован в отношении следующих услуг — закусочные, кафе, рестораны. Срок действия знака — до 20.09.2027.

7 ноября правоохранители зафиксировали, что Кишмирян незаконно использует этот товарный знак в своем общепите на улице Островского в Рязани и во «ВКонтакте».

"Суд пришел к выводу о наличии сходства до степени смешения товарного знака истца и используемого ответчиком обозначения при оказании им услуг, поскольку используемое ответчиком словесное обозначение «Шашлычный двор» фонетически и семантически тождественно словесному элементу «Шашлычный двор», охраняемому товарным знаком истца. При этом различия по шрифту, графическому написанию, расположению букв, цветовому исполнению не свидетельствуют об отсутствии сходства обозначений", — пишет пресс-служба арбитражного суда.

В результате суд обязал Кишмиряна выплатить 240 тысяч рублей компенсации в пользу правообладателя.