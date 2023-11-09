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Рязанские компании примут участие в финале конкурса «Лучшие практики наставничества»

7 декабря в Москве состоится финал всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества». Мероприятие проводит Министерство экономического развития РФ в рамках национального проекта «Производительность труда». В этом году участие в финале примут 136 компаний из 68 регионов России, об этом сообщает пресс-служба «Агентства развития бизнеса».

«Задача конкурса ― найти и поощрить выдающихся наставников российских предприятий. Именно они повышают эффективность всей компании, обеспечивая передачу опыта, знаний и компетенций новым сотрудникам. С отстроенной системой подготовки кадров компании могут больше фокусироваться на освоении новых рынков и наращивании производства», ― уверен замминистра экономического развития РФ Мурат Керефов.

В финале определят девять победителей в трех номинациях: «Прорывные технологии повышения производительности труда», «Цифровые инновации на предприятии» и «Профессиональное развитие молодежи». Не останутся без наград и компании, пока не подключившиеся к нацпроекту. Для них созданы две спецноминации: «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда» и «Наставничество в социальной сфере». Торжественное награждение победителей всероссийского этапа конкурса пройдет в День производительности труда и наставничества в МИА «Россия сегодня».

В Рязанской области региональный этап конкурса проводится с 2021 года. В 2021 году его участниками стали семь организаций, в 2022 году ― четыре, в 2023 году ― 13, в том числе шесть участников нацпроекта «Производительность труда», учреждения социальной сферы. Четыре компании из числа победителей текущего года ― «Фахманн Руссланд», «Фибратек», АО «Окское» и «Альфа-М» ― подали заявки на федеральный этап.