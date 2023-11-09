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Рязанская область получит более 62 млн рублей на формирование благоприятного инвестклимата

Рязанская область получит более 62 млн рублей на формирование благоприятного инвестклимата. Об этом проинформировал председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрены предложения о выделении региону в 2023 году 62 млн 487 тысяч рублей в виде дотаций. Средства предусмотрены на частичную компенсацию выпадающих доходов областного бюджета от применения инвестиционного налогового вычета (ИНВ).

ИНВ — один из рычагов поощрения инвестиционной активности. Этот механизм позволяет бизнесу использовать возможность снижения размера налога на прибыль в региональный бюджет. Федеральный центр, в свою очередь, компенсирует субъекту часть затрат.

«Компенсация за предоставление инвестиционного налогового вычета предложена Президентом РФ Путиным как часть комплекса мер поддержки регионов. Главная задача — обеспечить сбалансированность региональных бюджетов, а также учесть интересы бизнеса. В условиях сегодняшнего дня необходимо сосредоточить механизм вычета на обеспечении технологического суверенитета. У Рязанской области — большие возможности для привлечения инвестиций, современное законодательство, предоставляющее преференции желающим вложить капитал в регион. Инвестор ценит предсказуемость, которую, в том числе, обеспечивает и дотация», — подчеркнул Андрей Макаров.

Губернатор Павел Малков поблагодарил депутата от Рязанской области за поддержку региона.

«Компенсация за инвестиционный налоговый вычет — важная помощь со стороны федерации. Это дополнительный инструмент для развития экономики, а в будущем — повышение налоговых поступлений. На такую дотацию могут рассчитывать только субъекты РФ, подтвердившие внедрение регионального инвестиционного стандарта. Важно, что Рязанская область в их числе. Мы и дальше будем работать над формированием благоприятного инвестиционного климата. Будет адресная поддержка бизнеса. Сконцентрируем внимание на конкретных проектах, которые используют инновационный подход к производству, ориентированы на выпуск востребованной, конкурентоспособной продукции и создание новых рабочих мест», — сказал Павел Малков.