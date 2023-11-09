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Рязанка пожаловалась на состояние нескольких тротуаров

Жительница Рязани показала состояние тротуаров в центре города. Видео выложили в Telegram-канале «Rzn Life».

«Центр города, грязь по колено, асфальта вообще не видно, дворников тоже, листья и грязь никто и не думает убирать. Где все дворники», — задается вопросом рязанка.

Неубранные тротуары замечены на пересечении улиц Свободы и Затинной, а также на Садовой недалеко от Нижнего парка.

«Часто здесь ходят туристы, тысячи местных жителей, в каком виде предстает наш город. Как в деревне живем», — негодует девушка.