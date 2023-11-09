Рязанцы снова пожаловались на вонь в городе

Жители Дашково-Песочни и Недостоева пожаловались на вонь в воздухе с вечера 8 ноября. Об этом сообщили в группе «Дышим чистым».

«Спектр запахов — от удушающей нефтехимии, бензина, соляры до стойкого — гари в примеси с серой. Химическая вонь проникала в квартиры при закрытых окнах», — указали в посте.

Отмечается, что жалобы на неприятные запахи поступают также от жителей Алеканова, Полян и Солотчи.

«Датчики ТЧ на Ледовом, Радиозаводской и Тимуровцев фиксировали превышения от 2,5 до 20 раз от предельных значений», — написали в группе.