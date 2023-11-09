Рязанцы пожаловались на очередь в службу газового хозяйства в Приокском

Рязанцы пожаловались на очередь в службу газового хозяйства. Снимок опубликован в соцсетях в четверг, 9 ноября.

Фотография сделана у здания «Газпром газораспределение» на улице Северной.

«Горгаз, полюбуйтесь, какая прелесть, где, когда будет какой-то прогресс в нашем современном мире», — написано в публикации.

Ранее очереди засняли у здания «Рязаньгоргаз» на улице Семашко. Отмечается, что люди пытались перезаключить договоры на обслуживание газового оборудования.