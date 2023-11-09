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Рязань присоединилась к всероссийской акции «Коробка храбрости»

Рязань присоединилась к всероссийской акции «Коробка храбрости». Об этом сообщили в пресс-службе Рязанской гордумы.

Цель акции — поддержка детей, находящихся на длительном лечении в больницах. Поучаствовать в ней могут все желающие, для этого нужно принести так называемые призы за смелость — книги, игрушки, пазлы, конструкторы, головоломки, наборы для творчества и оставить их в специальных коробках. Болеющий ребенок сможет выбрать подарок, который ему понравится. Благотворительный проект «Коробка храбрости» приурочен к всемирному Дню ребенка, который отмечается 20 ноября.

«Это акция проходит уже не первый год и стала хорошей традицией в нашем городе. Сегодня каждый из нас каждый из нас может подарить частичку добра детям, находящимся на лечении в больницах. Я верю, что вместе мы сможем помочь им храбро преодолевать трудности», — сказала председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова.

В 2023 году «Коробки храбрости» установлены в административных зданиях города, Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия», на территории МУПов. Также к акции присоединятся депутаты Рязанской городской Думы, сотрудники промышленных предприятий.

Сбор подарков продлится до 1 декабря 2023 года. Затем подарки передадут в ОДКБ имени Дмитриевой и в больницы Херсонской области.