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Правительство России направит 95 миллиардов рублей на поддержку льготной ипотеки

Правительство России направит 95 миллиардов рублей на поддержку льготной ипотеки. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании, пишет «Российская газета».

Отмечается, что государство реализует несколько таких программ. «За время их действия уже выдано свыше двух миллионов займов на сумму более 8,5 трлн рублей», — подчеркнул глава кабмина.

Из нового финансирования 46 миллиардов рублей выделят на «Семейную ипотеку», 41 миллиард — на «Льготную», еще почти восемь миллиардов — на «Дальневосточную». «Всего по итогам текущего года в рамках этих программ планируем предоставить порядка 700 тысяч кредитов», — заявил Мишустин.