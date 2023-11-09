Правительство России направит 95 миллиардов рублей на поддержку льготной ипотеки

Правительство России направит 95 миллиардов рублей на поддержку льготной ипотеки. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании, пишет « Российская газета ».

Отмечается, что государство реализует несколько таких программ. «За время их действия уже выдано свыше двух миллионов займов на сумму более 8,5 трлн рублей», — подчеркнул глава кабмина.

Из нового финансирования 46 миллиардов рублей выделят на «Семейную ипотеку», 41 миллиард — на «Льготную», еще почти восемь миллиардов — на «Дальневосточную». «Всего по итогам текущего года в рамках этих программ планируем предоставить порядка 700 тысяч кредитов», — заявил Мишустин.