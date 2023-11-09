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Появились подробности массовой аварии на Московском шоссе

В четверг, 9 ноября, примерно в 17:26, в Рязани вблизи дома № 4 по Московскому шоссе произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

36-летний мужчина на «Шевроле Круз», по предварительной информации, столкнулся с автомобилями «Ниссан Патфайндер», «Форд Фьюжн», «Лада Гранта» и «Киа Спортейдж».

В результате происшествия водитель «Шевроле» получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка.