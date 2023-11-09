Несколько улиц Рязани остались без электричества

Несколько улиц Рязани остались без электричества. Об этом сообщили в МУП «РГРЭС».

По данным предприятия, света нет на улицах Западная и Вишневая, а также на Мервинском проезде. Однако на отсутствие электричества РЗН. инфо пожаловались жители улицы Полина и Паркового переулка.

Как сообщили в МУП «РГРЭС», рабочие ведут ремонтно-восстановительные работы. Подачу электричества возобновят в течение трех часов с момента отключения.

При этом, по словам жильцов, свет в домах отключают часто.